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Астрономы утверждают, что над Киевом летают НЛО

  • 14.09.2022, 20:32
  • 3,114
Астрономы утверждают, что над Киевом летают НЛО

И их очень много.

Ученые из Главной астрономической обсерватории НАН Украины опубликовали статью, в которой утверждают, что не раз видели НЛО над Киевом, пишет «Новое время».

Исследователи проводили свои наблюдения при помощи двух станций для наблюдений за метеорами — в Киеве и в селе Винаровка.

Этой темой они заинтересовались из-за возросшего общественного интереса к НЛО — например, совсем недавно Пентагон признал, что некоторые обнаруженные ими летающие объекты явно нерукотворны и могут представлять опасность для человечества.

«Мы видим их повсюду. Мы видим большое количество объектов, природа которых неясна», — пишут ученые в своей статье, опубликованной в базе припринтов arXiv. На их публикацию обратило внимание издание VICE.

Ученые «разработали специальную методику наблюдения для обнаружения и оценки характеристик НВЯ». В результате, они выделили два типа НВЯ: Космики (Cosmics) и Фантомы (Phantoms).

Космики — это светящиеся объекты, которые ярче, чем небо. Этим НВЯ ученые давали имена птиц — стриж, орел, сокол.

Фантомы — это «полностью черные объекты», которые «не излучают и поглощают все падающее на них излучение». Благодаря тому, что они резко контрастируют с небом, их легче обнаруживать, а также измерять расстояние между ними и поверхностью.

Оба вида чрезвычайно быстры, из-за чего сфотографировать их практически невозможно. Ученые отмечают, что обнаруживали как одинокие, так и целые группы НВЯ.

«Глаз не фиксирует явления, длящиеся менее одной десятой секунды. Чтобы распознать событие, требуется четыре десятых секунды. Обычные фото- и видеозаписи также не зафиксируют НВЯ. Для их обнаружения требуется тонкая настройка оборудования», — пишут астрономы.

Исследователи не выдвигают гипотез, чем именно были эти НВЯ, а просто отмечают свои наблюдения, отдельно упоминая их невероятную скорость. По оценкам ученых, размер объектов от 3 до 12 метров, а скорость — до 15 км/с.

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