Данилов: Потери оккупантов в 9−10 раз выше украинских
- 15.09.2022, 2:31
ВСУ ломают стереотипы в военном деле и удивляют качеством работы зарубежных партнеров.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что потери российских оккупантов в ходе украинского контрнаступления в 9−10 раз выше, чем у ВСУ.
«На одного нашего погибшего воина приходится 9 — 10 погибших ворвавшихся на нашу землю россиян. Это очень интересный показатель, ведь по законам войны, при наступлении вы тратите гораздо больше, чем при обороне», — сказал он в комментарии «24 каналу».
Он добавил, что ВСУ ломают стереотипы в военном деле и удивляют качеством работы зарубежных партнеров.