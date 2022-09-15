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Данилов: Потери оккупантов в 9−10 раз выше украинских

  • 15.09.2022, 2:31
Данилов: Потери оккупантов в 9−10 раз выше украинских
Алексей Данилов

ВСУ ломают стереотипы в военном деле и удивляют качеством работы зарубежных партнеров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что потери российских оккупантов в ходе украинского контрнаступления в 9−10 раз выше, чем у ВСУ.

«На одного нашего погибшего воина приходится 9 — 10 погибших ворвавшихся на нашу землю россиян. Это очень интересный показатель, ведь по законам войны, при наступлении вы тратите гораздо больше, чем при обороне», — сказал он в комментарии «24 каналу».

Он добавил, что ВСУ ломают стереотипы в военном деле и удивляют качеством работы зарубежных партнеров.

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