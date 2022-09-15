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«Если живого Путина показать российской армии – она застрелится»

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  • 15.09.2022, 7:45
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«Если живого Путина показать российской армии – она застрелится»

Почему президент РФ не едет на передовую.

Глава РФ Владимир Путин избегает поездок на передовую. И не только сейчас, когда ему почти 70 лет, и это можно было бы списать на возраст, но и раньше. В Чечню он никогда не ездил ни в первую, ни во вторую войну. Путин приезжал только в зачищенное место.

Почему он не едет на передовую, объяснил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

«Это возраст и врожденная сцыкливость. Потому что он из тех людей, которые явно не из боевых подразделений КГБ. Потому что ы КГБ были люди, которые шли под пули, не моргнув глазом, выполняли задачи, хотя можно спорить об этих задачах.. Но он не из тех ребят, у него там вербовка, агентурная деятельность, но все на уровне «побазарить за жизнь». Я не знаю подробно питерскую часть его биографии, но, по-моему, ему там тоже особо рисковать не доводилось, рядом с Собчаком находясь. А командовать, убивать Литвиненко и всех других из бункера особого риска за собой не тянет, особенно когда ты за ядерным зонтиком. Вот и сложился характер. Это тот случай, когда биография совпала с характером», — говорит Арестович.

Советник Офиса президента подчеркнул, что Путин четко знает, что осторожность превыше всего. А боится он больше всего во время возможных визитов на передовую не украинцев, не какого-нибудь байрактара, а боится своих же.

«Боится, что его свои же грохнут под видом того, что налетела украинская артиллерия. Поэтому я его понимаю, подозреваю, что он боится своей охраны, своих официантов, секретарей, боится врачей своих особенно, всех боится. И в этом привычном страхе он живет. Чем больше зла ты причиняешь и собираешься причинить, тем больше ты разлагаешься как личность. Это очень простой закон. Даже девушка, которая идет в короткой юбке темным переулком, боится, потому что она желает зла потенциальным хулиганам и насильникам. Это психология. Она так работает. А уж человек, который сидит за ядерным зонтиком и отдает приказы уничтожить тех, захватить тех, он боится смерти», — объясняет Арестович.

По словам советника Офиса президента, безнаказанное зло разлагает душу, физически уничтожает.

«Вы посмотрите, как он (Путин — ред.) выглядит. Это нервное вцепление в край стола, это притоптывание, непонятный танец ногами. Это личность в периоде полураспада», — отмечает он.

Арестович назвал еще одну причину, почему Путин избегает поездок на передовую.

«Вы хотите, чтобы он поехал куда-то на передовую что-то там внушать своим солдатам? Они увидят, кто на самом деле есть полководец… Его увидят и ужаснутся. Мелкое, рябое и мы за это умираем. Это будет тотальное разочарование. Если живого Путина показать российским солдатам, то российская армия не то, что разбежится, она застрелится... Они поймут, что он оказался не только не отцом, а чмоней: рябое, косое, кривое, с нестриженной головой, с заросшими висками... И вот за это мы умираем? Главный символ мачизма, главный стерх и так далее? Да ну, куда. Именно поэтому он и прячется», — подытожил Алексей Арестович.

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