закрыть
15 сентября 2022, четверг, 8:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шойгу вызывают «на разговор» после крупнейшего поражения армии РФ с начала войны

8
  • 15.09.2022, 8:08
  • 9,228
Шойгу вызывают «на разговор» после крупнейшего поражения армии РФ с начала войны
СЕРГЕЙ ШОЙГУ

С главой ведомства хотят пообщаться в закрытом режиме.

Фракция Госдумы «Справедливая Россия — За правду» собралась пригласить в Госдуму министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом рассказал председатель партии СРЗП Сергей Миронов.

С главой ведомства хотят пообщаться в закрытом режиме. Какие вопросы планируется задать Шойгу, Миронов не уточнил. Инициативу передадут Совету Госдумы.

В последнее время Минобороны стало объектом массового недовольства россиян и лично Владимира Путина. После того как украинская армия провела успешное контрнаступление под Харьковом и отвоевала несколько тысяч километров, президент решил, что сейчас Шойгу на глаза ему лучше не попадаться.

Впрочем, министр находится в опале не первый день. Еще до Харькова его фактически отстранили от руководства армией, поскольку кампания теряла темп и практически застопорилась к августу. При этом Путин хотел скорейшего присоединения новых территорий. Источники в Администрации президента называли крайним сроком 11 сентября. Однако ВСУ разбили эти планы внезапной атакой по Балаклее, закрепив успех взятием Изюма и Купянска.

Как сообщали источники «Важных историй», в начале войны Шойгу обещал Путину добиться всех целей в Украине быстро и без всеобщей мобилизации. Однако когда начались первые проблемы, и войскам не удалось захватить Киев, министр пропал из публичного пространства, а президент перестал полагаться на доклады Минобороны и даже сменил командование. Тем не менее, неудачи продолжились, и впоследствии Путину пришлось сделать это еще раз.

За разгром под Харьковом Шойгу упрекнул и глава Чечни Рамзан Кадыров, косвенно обвинив его в непрофессионализме. Он посчитал работу Минобороны неэффективной и предупредил, что ведомство должно поменять свою стратегию в войне против Украины. Кадыров обещал дойти до Путина и пообщаться с самим Шойгу, если проблема не решится.

Старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков считает, что в российских верхах идет очевидная атака на Шойгу. Одним из возможных преемников министра эксперт называет его заместителя, бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. «Он — профессиональный военный, десантник, в то время как Шойгу по профессии строитель и не проходил даже срочную службу в армии», — напомнил Жаворонков. При этом эксперт сомневается, что Путин отправит Шойгу в отставку, поскольку это будет «признанием проблем, а в России их признавать не принято».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко