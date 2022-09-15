Шойгу вызывают «на разговор» после крупнейшего поражения армии РФ с начала войны 8 15.09.2022, 8:08

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СЕРГЕЙ ШОЙГУ

С главой ведомства хотят пообщаться в закрытом режиме.

Фракция Госдумы «Справедливая Россия — За правду» собралась пригласить в Госдуму министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом рассказал председатель партии СРЗП Сергей Миронов.

С главой ведомства хотят пообщаться в закрытом режиме. Какие вопросы планируется задать Шойгу, Миронов не уточнил. Инициативу передадут Совету Госдумы.

В последнее время Минобороны стало объектом массового недовольства россиян и лично Владимира Путина. После того как украинская армия провела успешное контрнаступление под Харьковом и отвоевала несколько тысяч километров, президент решил, что сейчас Шойгу на глаза ему лучше не попадаться.

Впрочем, министр находится в опале не первый день. Еще до Харькова его фактически отстранили от руководства армией, поскольку кампания теряла темп и практически застопорилась к августу. При этом Путин хотел скорейшего присоединения новых территорий. Источники в Администрации президента называли крайним сроком 11 сентября. Однако ВСУ разбили эти планы внезапной атакой по Балаклее, закрепив успех взятием Изюма и Купянска.

Как сообщали источники «Важных историй», в начале войны Шойгу обещал Путину добиться всех целей в Украине быстро и без всеобщей мобилизации. Однако когда начались первые проблемы, и войскам не удалось захватить Киев, министр пропал из публичного пространства, а президент перестал полагаться на доклады Минобороны и даже сменил командование. Тем не менее, неудачи продолжились, и впоследствии Путину пришлось сделать это еще раз.

За разгром под Харьковом Шойгу упрекнул и глава Чечни Рамзан Кадыров, косвенно обвинив его в непрофессионализме. Он посчитал работу Минобороны неэффективной и предупредил, что ведомство должно поменять свою стратегию в войне против Украины. Кадыров обещал дойти до Путина и пообщаться с самим Шойгу, если проблема не решится.

Старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков считает, что в российских верхах идет очевидная атака на Шойгу. Одним из возможных преемников министра эксперт называет его заместителя, бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. «Он — профессиональный военный, десантник, в то время как Шойгу по профессии строитель и не проходил даже срочную службу в армии», — напомнил Жаворонков. При этом эксперт сомневается, что Путин отправит Шойгу в отставку, поскольку это будет «признанием проблем, а в России их признавать не принято».

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