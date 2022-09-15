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«Командир по рации место спалил, «ахмат-сила» сбежали — трусы»

  • 15.09.2022, 8:14
  • 4,984
«Командир по рации место спалил, «ахмат-сила» сбежали — трусы»

Российский оккупант рассказал о жестких обстрелах ВСУ и бегстве кадыровцев.

Украинские защитники продолжают активно уничтожать российских оккупантов. Один из путинских захватчиков подтвердил, что наша армия действует насколько жестко, что им приходится лишь прятаться и убегать.

Об этом российский военнослужащих рассказал в телефонном разговоре со своей женой. Аудиоперехват опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант сообщил, что редко звонит супруге из-за того, что на фронте часто происходят бои. При этом он отметил, что о каком-либо наступлении речь даже не идет, помочь в атаке захватчикам не способны даже хваленные в России кадыровцы.

«Бой был. Жестко. Сначала вертушка отработала – там, где сидели, снаряд прилетел, стену пробил и не взорвался. Если бы взорвался, то все – до свидания. Потом миномет снес стену, где прятались. Крышу снес, потом отбежали, когда танк в**бал рядом в 15-ти метрах», – жалуется он.

По словам оккупанта, профессионализм российских командиров также оставляет желать лучшего, а в некоторых случаях они умудряются случайно помогать ВСУ.

«Плюс командир какой-то там новый, по рации, петух. Команды петушиные, из-за него место спалили. Весь день обстреливали нас. Плюс «ахмат-сила» сбежали – трусы. Никакой атаки не будет у нас», – пожаловался захватчик.

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