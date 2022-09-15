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Ученые: Мужчины чаще женщин флиртуют на работе ради повышения

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  • 15.09.2022, 8:19
Ученые: Мужчины чаще женщин флиртуют на работе ради повышения

Исследование провели в Калифорнийском университете.

Мужчины чаще женщин флиртуют ради повышения, а среди них самые активные — самовлюбленные и неуверенные в себе сотрудники на низких должностях. К таким выводам после серии экспериментов пришли ученые из Калифорнийского университета, пишет phys.org.

Мужчины-подчиненные делают своим начальницам сексуальные намеки и даже домогаются их, чтобы казаться более могущественными и влиятельными.

Предыдущие исследования социальной власти показывали, что в подчиненном положении к флирту на работе больше склонны женщины. Психолог Лаура Крей объясняет это старыми гендерными стереотипами.

«Большая часть литературы в этой области посвящена мужчинам у власти. Но мы развенчали миф о том, что преимущественно им и женщинам свойственно социальное сексуальное поведение. На самом деле, его чаще демонстрируют мужчины, не уверенные в своей роли на работе, даже если они знают, что это оскорбляет женщин. Другими словами, развращает стремление к большей власти, а не желание ее удержать», — сказала Крей.

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