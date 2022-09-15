Российские пропагандисты устроили истерику из-за визита Зеленского в Изюм 34 15.09.2022, 9:15

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Скабеева вспомнила о «супер-оружии», которого нет.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в недавно освобожденный от оккупантов Изюм вызвал нападение истерики у кремлевской пропагандистки Скабеевой, сообщает ТСН.

В прямом эфире пропагандистского ток-шоу она возмутилась, почему оккупанты не смогли ударить по президенту Украины «Калибрами».

«Зеленский посетил Изюм. По всей видимости, произошло все нормально. Еще раз — где наши «Калибры», — истерически заявила Скабеева.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм в Харьковской области. Там глава государства принял участие в торжественном подъеме украинского флага.

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