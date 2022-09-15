«Я не прошу все места, дайте хотя бы одно» 7 15.09.2022, 9:25

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Как жительница Гродно борется за парковку для инвалидов.

В редакцию Grodno.in обратилась гродненка Ванда Павловская. Стоянки для инвалидов во дворе по улице Суворова, 304а всегда заняты. Найти место для парковки — ежедневная проблема.

— У меня инвалидность. Я не затрагивала эту тему с парковкой, пока не получила водительские права. До этого меня всегда возил муж, — начинает свой рассказ Ванда Павловская.

Жить в соседах

В начале сентября 2022 года женщина стала водителем и решительно взялась отстаивать свои права. Супруг обратился к соседям в общедомовой чат, к председателю — все безрезультатно. Машины как стояли, так и стоят.

— Почему я должна постоянно искать, где оставить машину? А они без опознавательного знака «Инвалид» ставят туда свои. Я не прошу все места. Дайте мне хотя бы одно, — возмущена гродненка.

Ничего не оставалось, как составлять жалобу в ГАИ. Ванда Павловская отправила 3 обращения в Гродненскую Госавтоинспекцию. Вскоре председатель дома позвонил Павловским сам и пообещал добиться закрепления за ними одного парковочного места.

Удивительно, почему нужно «выбивать» место для инвалида, если соответствующие знаки и дорожная разметка уже есть. Там априори никто не должен парковаться.

Места есть, но не всегда у дома

В целом, по словам Ванды Павловской, с автостоянками на Суворова ситуация не сказать чтобы плачевная.

— Места есть. Не всегда прямо у подъезда, но в начале улицы большая стоянка. Там оставляют транспорт тогда, когда нет мест во дворе, — признается Ванда Олеговна.

Женщина не знает, есть ли в их домах еще нуждающиеся в подобных парковках — такие же, как она сама. Во всяком случае, знака ни на одном авто гродненка не видела. Машина семьи Павловских единственная.

Штрафуют ежедневно

За комментарием редакция Grodno.in обратилась в Гродненскую Госавтоинспекцию. Нам сообщили, что штрафы за незаконную парковку на местах для инвалидов в Гродно выписывают ежедневно. Заверили, что наказание рублем водители получают реальное. Одними предупреждениями не обходится.

— За каждым участком, каждой улицей закреплены сотрудники. Они дежурят, проводят рейды. Если видят нарушения, то привлекают к ответственности, — пояснили в ГАИ.

По ситуациям, аналогичным истории Ванды Павловской, гаишники рекомендуют сразу звонить в их дежурную службу и сообщать о проблеме: приедут, разберутся, накажут виновных.

Открываем ПДД

По закону в городской среде должно быть не менее 10% свободных стоп-парковок у любого здания.

Парковки для инвалидов в Беларуси обозначены сочетанием знаков 5.5 «Место стоянки» и 7.17 «Инвалиды». Зачастую с соответствующим изображением. Оставлять там транспорт могут люди с ограниченными возможностями и перевозящие их здоровые водители.

В ПДД сказано, что желтая наклейка «Инвалид» на стекле не обязательна. Но все же разместить ее важно, если вы хотите претендовать на парковку. Но знак не является безусловным гарантом, что вам уступят. Истинным доказательством будет только медицинское удостоверение.

Согласно Кодексу об административных нарушениях РБ (Ч.2 Статья 18.22), за парковку на месте для инвалидов без удостоверения положен штраф в 2 базовые величины (64 рубля). Автомобиль нарушителя также может забрать эвакуатор. Плюсуйте расходы за транспортировку и пребывание на штрафстоянке.

Что это, невнимательность в знаках, приоритет собственных интересов и комфорта или небрежное отношение к водителям с ограниченными возможностями? А может, надежда на извечный авось — пронесет, никто не будет скандалить. Особенно и без того уязвимые категории населения. Судя по всему, цивилизованная организация дорожного движения все еще близка не каждому. А серьезные предупреждения — не более чем рисунки на асфальте.

До конца недели Ванде Павловской пообещали уладить вопрос. Дали слово, что ее парковочное место будет всегда свободно.

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