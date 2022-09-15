Санкции Великобритании подкосили экспорт белорусских нефтепродуктов 15.09.2022, 10:30

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Лондон выступал в роли европейского хаба для нашего нефтехимического комплекса.

Великобритания является одной из крупнейших экономик Европы, поэтому Брекзит стал таким сложным испытанием для многих стран ЕС-партнёров Соединенного Королевства. Однако важным внешнеэкономическим партером данная экономика является и для Беларуси. Ранее экспорт в Великобританию составлял до 9% всех поставок беларуских товаров на внешние рынки, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Показатели внешней торговли товарами Республики Беларусь с Великобританией имеют ряд особенностей. Во-первых, это существенное превышение экспорта над импортом. Так, например, в 2018 году при экспорте товаров в Великобританию в $3,1 млрд, импорт составлял всего $314 млн, т.е. был практически в десять раз ниже.

Во-вторых, основной объем экспортируемых в Великобританию товаров из Беларуси составляли нефтепродукты. Поставки минеральных продуктов достигали 97% общего объема экспорта. Это не значит, что Великобритания потребляла значительные объемы беларуских нефтепродуктов. По сути, Лондон выступал в роли европейского хаба для нашего нефтехимического комплекса. Это, в свою очередь, объясняет, почему введение санкций со стороны Великобритании стало достаточно болезненным ударом по экспорту Республики Беларусь в целом, что отчетливо видно по падению показателей в 2020-2021 годах. Кроме того, о болезненности данных ограничительных мер косвенно свидетельствует тот факт, что данные по экспорту минеральных продуктов за 2021 год срыты из официальной статистики.

В интервью сайту Charter97.org экономист Лев Марголин отмечал, что санкции ударили по самым важным статьям белорусского экспорта:

— Это и калийные удобрения, это и нефтянка, это и деревообработка, это и резина, металл и так далее. Так что проблема существует. Она будет только обостряться, потому что фактически в полную силу санкции заработали только недавно. До этого был так называемый переходный период, когда можно было исполнять действующие контракты.

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