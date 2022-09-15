закрыть
15 сентября 2022, четверг, 10:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Биологи обнаружили загадочное голубое существо на дне Карибского моря

1
  • 15.09.2022, 10:38
  • 1,320
Биологи обнаружили загадочное голубое существо на дне Карибского моря

Находка поставила ученых в тупик.

Ученые из национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сфотографировали странное голубое существо на дне Карибского океана. Об этом сообщает Washington Times.

Существо обнаружили неподалеку от острова Санта-Крус на глубине около 427 метров. Ученые считают, что могли увидеть мягкий коралл, оболочника или губку, но ранее такой вид не был описан. Животное, покрытое бугорками, не имеет конечностей и способно менять свою форму, а также зарываться в песок. Причудливая капля была обнаружена во время экспедиции NOAA, проведенной с целью сбора различных данных, включая геоморфологию морского дна.

Ученые уверены в том, что загадочная голубая капля — это животное, но идентифицировать группу, к которой оно относится, будет возможно лишь когда они добудут образец животного или более качественное фото — возможно, его сможет опознать эксперт по кораллам.

Карибское море, где была обнаружена загадочная голубая капля, имеет самый высокий уровень биоразнообразия среди всех других районов Атлантики. Согласно отчету Организации Восточно-карибских государств, это биоразнообразие находится под угрозой из-за действий человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко