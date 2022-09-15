CNN: После разгрома войск РФ на Харьковщине в войне произошел знаковый перелом 15.09.2022, 11:10

Контрнаступление ВСУ привело к кардинальным изменениям в динамике европейской безопасности.

Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области и бегство российской оккупационной армии свидетельствует о существенном переломе в войне РФ против Украины. Последние события показали, что путинские войска не способны удержать занятые позиции и тем более идти в наступление.

Спустя более полугода войны способности ВС РФ сведены к минимуму. Об этом говорится в аналитическом материале Ника Патона Уолша на CNN.

По словам аналитика, поражения российских оккупантов в Харьковской области, вероятно, имеет более важное значение, чем ее поражение вокруг Киева. На Харьковщине захватчики месяцами окапывались, создавали защитные сооружения и готовились к боям с ВСУ. Более того, оккупанты находились в считанных километрах от границы с РФ, что позволяло им беспрепятственно подвозить резервы и дополнительные силы.

Впрочем, поражение оккупантов на Харьковщине красноречиво говорит о реальном состоянии ее системы снабжения и вооруженных сил. На это указывает и то, каким образом захватчики убегали от контрнаступления украинской армии. Вместо так называемой «перегруппировки», о которой пытается рассказывать минобороны РФ, оккупанты в панике сбегали, бросая сотни единиц техники.

«То, что осталось от завесы, защищающей достоинство российской армии, отодвинуто, и она точно больше «не вторая по мощи в мире». Уход России из-под Харькова – запланированная «перегруппировка», о которой некоторые российские СМИ даже не осмелились упомянуть, – возможно, имеет более важное значение, чем ее более ранний крах позиций вокруг украинской столицы Киева», – пишет CNN.

Также аналитик отметил, что российские войска, которые десятилетиями пытались позиционировать себя, как «вторая армия мира», теперь вынуждены покупать боеприпасы в Северной Корее и пополнять личный состав наемниками из числа заключенных. Такое положение дел в ВС РФ говорит о том, что они сведены к минимуму, необходимому для защиты самой России.

Кроме того, после очередного поражения мечты российского диктатора Владимира Путина о взятии под свой контроль всей территории Донецкой и Луганской областей сведены на нет. К тому же, все более реалистичным становится бегством российской армии из временно оккупированного Херсона и деоккупация всей территории Украины в границах 1991 года.

«В течение нескольких месяцев считалось, что Россия «никогда этого не допустит». Но теперь Крым выглядит странно уязвимым – он связан с Россией сухопутным коридором, идущим вдоль Азовского моря через береговую линию Мариуполя, и незащищенным мостом через Керченский пролив. То, что осталось от чрезмерно растянутых, истощенных, плохо снабженных и оснащенных сил Москвы в глубине Украины, может столкнуться с таким же смертоносным окружением, как и ее цепочка снабжения вокруг Харькова», – говорится в материале.

Сложившаяся на фронте ситуация свидетельствует о том, что после контрнаступления ВСУ на Харьковщине произошли кардинальные изменения в динамике европейской безопасности. В частности, страна-агрессор РФ, считавшая себя «второй армией мира», теперь больше не ровня НАТО.

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