Появились первые фото и видео с места ДТП с участием автомобиля Зеленского 6 15.09.2022, 11:39

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Пострадавшему водителю оказали помощь.

В Сети появились кадры дорожно-транспортного происшествия с участием президента Украины Владимира Зеленского, которое произошло в ночь на четверг, 15 сентября, в Киеве.

На видео зафиксирован поврежденный автомобиль, который вероятно был участником ДТП.

Возле него на асфальте лежал пострадавший. При этом ему оказывали медицинскую помощь.

Напомним, о том, что Владимир Зеленский попал в ДТП сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

«В Киеве произошло столкновение легковушки с машиной президента Украины и машинами сопровождения. Медики, сопровождающие главу государства, оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой. Президента осмотрел врач, серьезных травм не обнаружено», - сообщил он.

Никифоров также подчеркнул, что все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

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