Roshen, «Мивина» и соль: что происходит с украинскими брендами на полках белорусских магазинов 5 15.09.2022, 12:09

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Производство некоторых продуктов остановлено на неопределенное время.

Полки с украинскими товарами после 24 февраля видоизменились не только у нас и в соседних странах, но и в самой Украине. Многим заводам пришлось перестроить свою работу или полностью остановиться, некоторые компании были вынуждены релоцироваться на запад страны. Вот что происходит у известных украинских брендов сейчас, пишет onliner.by.

«Артемсоль»

До недавнего времени это была, возможно, самая известная соль на наших полках. Теперь производство остановлено на неопределенное время.

Компанию «Артемсоль» называли крупнейшим производителем соли в Центральной и Восточной Европе. Предприятие базируется в городе Соледар Донецкой области, в апреле производство остановили из-за боевых действий и невозможности отгрузить соль. Запасы успели вывезти, но их хватило не надолго, соль пришлось импортировать. Компания отмечала, что за сотрудниками сохраняются рабочие места.

«Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянные, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен», — рассказывали тогда на предприятии.

Артемовское месторождение каменной соли поставляло более 90% соли в Украине и снабжало еще 15 стран. Чтобы его заменить, собираются разрабатывать новое месторождение в Закарпатье, первые поставки ожидаются в следующем году.

Последние снимки из Соледара показывают многочисленные разрушения в городе, «Артемсоль» закрыта.

«Мивина»

Корпорация Nestle в первые дни боевых действий закрыла три своих производства в Украине — фабрику кетчупов и соусов «Торчин» в Волынской области, кондитерскую фабрику во Львове и завод лапши быстрого приготовления «Мивина» в Харькове.

Если первые две фабрики уже успели открыться и снова запустить производство, то завод «Мивины» закрыт до сих пор. В компании заявляли, что, несмотря на это, продолжают платить своим сотрудникам.

Магазинные запасы «Мивины» исчезли достаточно быстро, но пока продукт не вернется на полки. Остатки со складов передали на благотворительность, а импортировать аналоги лапши с заводов Nestle в других странах невозможно, объяснял гендиректор компании в Украине Алессандро Дзанелли.

Перезапуск фабрики в Харькове планируется в 2023 году, раньше этого срока продукция в магазинах не появится.

Roshen

В марте крупнейшая украинская кондитерская компания говорила о том, что ей пришлось частично остановить производство.

Руководство предприятия объясняло это тем, что спрос на продукцию снизился более чем в пять раз. Кроме этого, пришлось закрыть некоторые магазины. «Пока ущерб еще не оценивали — это еще не конец», — комментировало руководство компании.

С тех пор компания не обновляла публично информацию о своей работе, но, судя по интернет-магазину Roshen, компания продолжает выпуск основной продукции.

«Чумак»

Компания приостановила работу в первый день боев, 24 февраля, когда возле Каховки в Херсонской области развернулись боевые действия.

Место юридической регистрации ЧАО «Чумак» было изменено с Каховки на Киев, и все сотрудники компании сохранили свои рабочие места, однако восстановить производство пока невозможно.

Соки

Один из крупнейших производителей соков «Витмарк-Украина» имеет несколько производственных площадок, где разливают продукцию под брендами «Наш сок» (это те самые лаконичные упаковки с Одесского консервного завода детского питания), Jaffa, Nestea и др.

Фабрики компании находятся в Одесской и Винницкой областях. С началом военных действий производства на некоторое время останавливались, но теперь снова работают. На предприятии предупреждали, что будут выпускать не всю продукцию, а только флагманские позиции, которые нужны покупателям в первую очередь.

Производство Milka

Milka — один из самых узнаваемых международных брендов, которые выпускались в Украине. У корпорации Mondelēz International там две производственные площадки: на Тростянецкой кондитерской фабрике на востоке страны делали знаменитую Milka, печенье Oreo и TUC, пирожные «Барни» и другие сладости, фабрика под Киевом выпускала чипсы «Люкс» и Estrella.

Оба предприятия пострадали из-за боевых действий, в материнской компании ущерб оценили в $143 миллиона. В июне Mondelēz International сообщила, что снова запускает производство чипсов, фабрика в Тростянце, где делали Milka, остается закрытой из-за нанесенного ей «значительного ущерба».

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