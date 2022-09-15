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«События развиваются интересно: ждем полк Кастуся Калиновского в Беларуси»

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  • 15.09.2022, 12:22
  • 3,542
«События развиваются интересно: ждем полк Кастуся Калиновского в Беларуси»

Белорусы - о последствиях разгрома российских войск в Харьковской области.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего читателя:

— Россию давно так не унижали на поле боя как в Харьковской области. Херсонская область также набирает обороты! Много элитных русских подразделений ликвидированы. Не было бы ядерного оружия у РФ, можно было бы идти и на Москву.

В России все плохо. Вместо профессиональных воинов набирают убийц, насильников и бандитов. И перспективы их такие: продержишься пол года на передовой, то будешь свободен! Еще попробуй там выживи.

Даже если выживут, то опасно будет находиться в обществе таких. После Афганистана было много тех, кто вернулся с психическими расстройствами. А после Украины, после поражения России, эти люди не дадут спокойной жизни обычным людям. Будут мародерства, насилие над гражданскими и убийства. Уже были случаи, когда подразделения, которые успели сбежать в Россию, терроризируют местное население.

События очень интересно будут развиваться! Ждем полк Кастуся Калиновского! Вместе и до победы!

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