Россия потеряла под Харьковом 100 танков за 100 часов Ростислав Демчук

15.09.2022, 12:37

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«Элитная» танковая армия, предназначенная для защиты Москвы от НАТО, уничтожена наполовину.

Очередная «элитная» Четвертая танковая армия, предназначавшаяся для защиты непосредственно Москвы от «нападения НАТО», уничтожена наполовину.

Контрнаступление украинских войск в Харьковской области обернулось катастрофическими потерями для элитной российской танковой части. В период с 6 по 10 сентября 4-я гвардейская танковая армия, располагавшаяся под Изюмом, потеряла примерно половину своей техники, или почти 100 танков, следует из подсчетов аналитиков Oryx, собирающих информацию по фотографиям и видео.

4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина, Краснознаменная дивизия имени Ю. В. Андропова входит в 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии. Последняя была одной из самых престижных армий России, она предназначалась для защиты Москвы и должна была возглавлять контратаки в случае «войны с НАТО», отмечается в брифинге британской разведки от 13 сентября. (Примечательно, что для слова «была» британцы использовали временную конструкцию Past Perfect - «had been», то есть «была в прошлом»).

В ходе украинского контрнаступления 1-я танковая армия понесла тяжелые потери:

«Сейчас российские обычные вооруженные силы, предназначенные для противостояния НАТО, чрезвычайно ослаблены. Чтобы восстановить утраченную боеспособность, России понадобятся годы», - говорится в отчете британской разведки.

1-я танковая армия принимала участие в операции по захвату Киева в начале войны, но через месяц была вынуждена отойти от столицы Украины. Подразделения, входящие в нее, в том числе 4-я танковая дивизия, были передислоцированы в Харьковскую область.

В дивизии было два полка, в каждом примерно по 93 танка модификации Т-80У, сообщает в отчете британской разведки, которая с начала войны ведет подсчет выведенной из строя военной техники с обеих сторон.

Удар по Четвертой российской танковой дивизии нанесла украинская 4-я танковая бригада, которая укомплектована танками более ранних версий: T-72 и T-64. Теперь она будет дополнена последними русскими моделями танков, которые ей достались в качестве трофеев.

«Сейчас украинская армия имеет больше танков, чем было до нынешнего наступления, поскольку она захватила больше российских танков, чем потеряла своих», — отмечает журналист Forbes, который специализируется на теме военной техники.

Во время контрнаступления, по данным украинских властей и Института изучения войны (ISW), за неделю было освобождено около 9000 квадратных километров.

Ростислав Демчук, «Фейсбук»

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