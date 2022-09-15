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Россия потеряла под Харьковом 100 танков за 100 часов

  • Ростислав Демчук
  • 15.09.2022, 12:37
  • 2,704
Россия потеряла под Харьковом 100 танков за 100 часов

«Элитная» танковая армия, предназначенная для защиты Москвы от НАТО, уничтожена наполовину.

Очередная «элитная» Четвертая танковая армия, предназначавшаяся для защиты непосредственно Москвы от «нападения НАТО», уничтожена наполовину.

Контрнаступление украинских войск в Харьковской области обернулось катастрофическими потерями для элитной российской танковой части. В период с 6 по 10 сентября 4-я гвардейская танковая армия, располагавшаяся под Изюмом, потеряла примерно половину своей техники, или почти 100 танков, следует из подсчетов аналитиков Oryx, собирающих информацию по фотографиям и видео.

4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина, Краснознаменная дивизия имени Ю. В. Андропова входит в 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии. Последняя была одной из самых престижных армий России, она предназначалась для защиты Москвы и должна была возглавлять контратаки в случае «войны с НАТО», отмечается в брифинге британской разведки от 13 сентября. (Примечательно, что для слова «была» британцы использовали временную конструкцию Past Perfect - «had been», то есть «была в прошлом»).

В ходе украинского контрнаступления 1-я танковая армия понесла тяжелые потери:

«Сейчас российские обычные вооруженные силы, предназначенные для противостояния НАТО, чрезвычайно ослаблены. Чтобы восстановить утраченную боеспособность, России понадобятся годы», - говорится в отчете британской разведки.

1-я танковая армия принимала участие в операции по захвату Киева в начале войны, но через месяц была вынуждена отойти от столицы Украины. Подразделения, входящие в нее, в том числе 4-я танковая дивизия, были передислоцированы в Харьковскую область.

В дивизии было два полка, в каждом примерно по 93 танка модификации Т-80У, сообщает в отчете британской разведки, которая с начала войны ведет подсчет выведенной из строя военной техники с обеих сторон.

Удар по Четвертой российской танковой дивизии нанесла украинская 4-я танковая бригада, которая укомплектована танками более ранних версий: T-72 и T-64. Теперь она будет дополнена последними русскими моделями танков, которые ей достались в качестве трофеев.

«Сейчас украинская армия имеет больше танков, чем было до нынешнего наступления, поскольку она захватила больше российских танков, чем потеряла своих», — отмечает журналист Forbes, который специализируется на теме военной техники.

Во время контрнаступления, по данным украинских властей и Института изучения войны (ISW), за неделю было освобождено около 9000 квадратных километров.

Ростислав Демчук, «Фейсбук»

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