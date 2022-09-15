Fitch Ratings понизило рейтинг белорусских еврооблигаций до уровня «дефолт» 15.09.2022, 12:40

Режим продолжает платить по долгам в белорусских рублях.

Aгентство Fitch Ratings понизило рейтинг четырех выпусков белорусских еврооблигаций до уровня «дефолт».

Как указывается в пресс-релизе, понижение связано с окончанием льготного 14-дневного льготного периода по еврооблигациям 2023 и 2030 годов (истек 12 сентября), а по еврооблигациям 2026 и 2031 годов (7 сентября).

Кроме этого, отмечает Fitch Ratings, не выполнены первоначальные условия, поскольку совет министров и Национальный банк Беларуси объявили, что платежи, причитающиеся в долларах США по еврооблигациям, будут переводиться в белорусских рублях — это противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах.

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