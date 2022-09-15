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Белорусских выпускников проверят на лояльность?

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  • 15.09.2022, 14:34
  • 2,016
Белорусских выпускников проверят на лояльность?
Фото: tut.by

Характеристика-рекомендация из школы может стать обязательной при поступлении в белорусские вузы.

Такое предложение прозвучало на совещании у Натальи Кочановой.

В чем причина такого предложения и какие могут быть последствия? На вопросы сайта Charter97.org ответила бывшая учительница Татьяна Северинец.

— Мы всегда писали характеристики на выпускников девятых и одиннадцатых классов. На моей памяти это было всегда. Как это использовалось и какое влияние имело при поступлении, я не могу сказать.

Что касается сегодняшнего дня, как относятся к назначению на работу, какие требования существуют для тех, кто работает на каких-либо государственных должностях или в школах, детских садах, той же медицине, то можно сказать, что проверяется чистота на преданность незаконной власти.

Писать характеристику будут люди, никто не захочет навредить детям. Тем более, что дети есть дети: они не отвечают за свои действия до совершеннолетия, не несут ответственности. Есть, конечно, такие моменты, как уголовная ответственность с 14-ти лет и так далее. Но ничего нового в этом нет. Это просто такая страшилка, которой сейчас отводят такое внимание.

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