МИД Польши: Мы ждем свободную Беларусь 9 15.09.2022, 17:34

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Лукашенко должен уйти.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина рассказал «Белсату», как поляки отреагировали на видео с «дровами от Лукашенко».

14 сентября государственные медиа Беларуси опубликовали видео, на котором Александр Лукашенко рубит дрова и «волнуется», как помочь, чтобы польские президент и премьер-министр не замерзли зимой.

Лукаш Ясина упомянул, что когда-то в Польше смеялись над Лукашенко. Больше не смеются:

«Сейчас это более трагично и грустно. Знаем, что происходит в Беларуси и с белорусским обществом».

По мнению Ясины, Лукашенко намеренно старается рассмешить Польшу, когда декларирует, что Польше нужна помощь Беларуси. Ясина соглашается с тем, что кризис в Европе может наступить, но отмечает, что Европа в гораздо лучшей «хозяйственной форме», чем «уничтоженная Лукашенко Беларусь».

Пресс-секретарь польского МИД подчеркивает, что этот кризис вызван российской агрессией в Украине, в которой принимает участие и Лукашенко (которого считают в Польше бывшим президентом и не признают президентом сейчас, подчеркивает Ясина).

«Эта помощь нам не нужна, – говорит Ясина о Лукашенко. – Ждем, что будет свободная Беларусь, с которой сможем развивать нормальные хозяйственные отношения, охотно будем потреблять ваше зерно, картофель, мясо; импортировать из Беларуси древесину… но уже из свободной Беларуси».

Лучшее, что может сделать Лукашенко для Беларуси и мира, добавил Ясина, это «уйти, освободить Беларусь и позволить белорусскому обществу управлять самостоятельно».

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