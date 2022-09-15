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США призвали режим Лукашенко освободить всех политзаключенных

  • 15.09.2022, 22:03
США призвали режим Лукашенко освободить всех политзаключенных

Также в США заявили о необходимости проведении в Беларуси новых свободных президентских выборов.

Выступая в четверг на заседании Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в четверг, посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, ссылаясь на доклад о президентских выборах в Беларуси в 2020 году, что эти выборы не были «ни свободными, ни справедливыми», и что белорусские власти совершали постоянные и систематические нарушения и злоупотребления правами человека и основными свободами белорусского народа, передает «Голос Америки».

«В леденящем душу разделе доклада, посвященном пыткам, подробно описываются жестокие издевательства над задержанными участниками акций протеста, независимыми журналистами, активистами гражданского общества, случайными свидетелями и простыми белорусами», – цитирует ОБСЕ посла США на своем сайте.

Майкл Карпентер отметил, что нарушения прав человека продолжаются, и что режим Лукашенко продолжает применять жестокую тактику подавления инакомыслия.

«Режим Лукашенко также продолжает широко распространенную практику массовых арестов и содержания под стражей политических заключенных с целью подавления свободы мирных собраний и выражения мнений, – констатирует Карпентер. – На сегодняшний день в Беларуси насчитывается более 1300 политических заключенных, и это число продолжает расти. Более 900 человек были арестованы и задержаны на неделе конституционного референдума 27 февраля. На той же неделе еще 200 человек были задержаны за выступление против войны России против Украины».

Посол США в ОБСЕ призвал немедленно прекратить любое насилие, в частности пытки и жестокое обращение в отношении мирных демонстрантов и оппонентов, а также безоговорочно освободить всех заключенных, содержащихся под стражей по политическим причинам, включая всех задержанных, которые были арестованы в связи с протестами против президентских выборов 9 августа 2020 года.

Карпентер также заявил о необходимости организовать новые свободные президентские выборы в Беларуси, основанные на международных стандартах.

«Белорусские власти должны предоставить народу Беларуси свободу выбирать своих лидеров путем проведения действительно свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением», – подчеркнул Карпентер.

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