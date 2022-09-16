«В некоторых поликлиниках в день фиксируют по 40 новых случаев ковида» 5 16.09.2022, 13:22

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В Беларуси начинается новая волна COVID-19.

В Беларуси чиновники замалчивают статистику по коронавирусу. Однако наблюдениями делятся врачи.

Последний отчет — в июле

14 сентября министр здравоохранения Дмитрий Пиневич высказывался по ситуации с заболеванием COVID-19 в стране:

«В Беларуси регистрируется небольшой рост заболеваемости ОРИ (острыми респираторными инфекциями), гриппом и ковидом, однако темп прироста в два раза ниже, чем осенью 2021 года».

Действительно ли прирост не такой уж и большой? Или время доставать маски из антресолей уже пришло?

На запрос журналистов о точных цифрах по свежим заболеваниям на ковид, Минздрав дал краткий ответ: «Никаких нет».

И это соответствует политике «открытости» данных по ковиду, которую объявило министерство в мае. Тогда ведомство сообщило, что больше не будет каждый день публиковать отчеты по росту заболеваний ковидом, количеству умерших и т.д.:

«В связи с тем, что в стране регистрируется небольшое количество пациентов с инфекцией COVID-19, Минздрав с 11 мая будет обновлять статистические данные 1 раз в месяц — ежемесячно первого числа».

Последний отчет был в июле — согласно ему, за май-июнь зафиксировали более 11 тысяч случаев. Ни в августе, ни в сентябре чиновники статистику не называли.

Контроль над ситуацией с COVID-19, который хочет транслировать министр здравоохранения, на сегодня публично не подкреплен ни одной цифрой. Мы не знаем ни количества заболевших, ни количества тяжелых случаев, ни тем более о смертях от короны (в Литве, например, зафиксировано 9 случаев в сентябре).

В соседних странах вторую неделю фиксируется рост числа зарегистрированных случаев инфицирования ковидом, а также смертельных случаев.

Прирост заболевших относительно прошлой недели составляет:

Польша: +36%, 29 047 новых случаев за неделю, 206 смертей с начала месяца,

Литва: +44%, 7 325 новых случаев, 9 смертей,

Латвия: + 31%, 6 493 новых случаев, 18 смертей.

По Беларуси данные отсутствуют.

Имея прошлогодние данные, подсчитаем. Пиневич сказал, что «темпы прироста» заболевших в два раза меньше (50%), чем темпы прошлогодней осени.

Так выглядит темп прошлогоднего роста заболеваемости ковидом в Беларуси по официальной статистике. Наибольший прирост в 23% мы наблюдали в начале сентября 2021 года. В соответствии со словами министра, нынешний прирост должен быть вдвое ниже, а это значит — около 10—12%. Правда, белорусская картинка не вписывается в картину региона.

В некоторых поликлиниках в день фиксируют по 40 новых случаев ковида

В одной из минских поликлиник рассказывают, что на днях было совещание по коронавирусу.

«Сказали брать больше мазков, — делится терапевт. — Берем их у тех, у кого есть подозрение на корону, у беременных и пожилых. Основные симптомы нынешнего штамма — температура и боль в горле».

Врач замечает, что раньше они делали мазки чаще, так как за выявленные случаи ковида медики имели доплаты. Теперь, когда доплат нет, выявленные случаи мало на что влияют.

В некоторых минских поликлиниках в день фиксируют около 30—40 новых случаев ковида (в разгар зимней волны положительных тестов было в 4 раза больше). Постепенный рост заболеваний отмечают с начала сентября.

«Если в августе у нас на отделение было от пары до 10 визитов на дом к пациентам с температурой (это не обязательно корона), то сейчас по 20—30 в день. Но это существенно меньше, чем в предыдущую волну — тогда в конце января было по 60—80 визитов с температурой на отделение».

У этого штамма нет такого симптома, как потеря обоняния

Врач Елена работает в одном из частных медицинских центров Минска. В конце августа по внутреннему решению здесь вернули масочный режим и температурный мониторинг. На условиях анонимности врач рассказала, как видит ситуацию вокруг COVID-19 со своего рабочего места.

«Сентябрь сам по себе месяц, когда идет рост: после лета дети собираются в коллективы — и начинается.

Частные медицинские центры, как мой, не имеют права заниматься лечением коронавирусной инфекции, и если есть подтвержденный тестом случай, то мы направляем пациента долечиваться в поликлинику по месту жительства», — говорит врач.

«Надо понимать, что в Беларуси сейчас ковидом может быть все. Врачам разрешили ставить диагноз COVID-19 без лабораторного подтверждения. Поэтому мало кто сдает тесты и что-то исследует».

Легко ли отличить коронавирусную инфекцию от гриппа или ОРИ без теста?

«Симптомы этих заболеваний схожи, и без лабораторных исследований на 100% быть уверенными трудно, — говорит Елена. — Когда идет волна заболевания, нам говорят, что не стоит всех отправлять на анализы, а диагноз нужно ставить по клинике заболевания. То же и с короной.

У этого штамма нет такого симптома, как потеря обоняния. Сильная боль в горле есть, высокая температура тоже, но не у всех. Как пациенты расказывают, эта волна переносится легче других».

Врач предполагает, что по большому счету наличие лабораторного теста на методику лечения никак не влияет. Серьезной изоляции, как было раньше, уже нет. Поэтому в белорусских реалиях, с точки зрения врачей и пациентов, смысл делать тесты теряется.

При этом врач добавляет, что коронавирус высококонтагиозная инфекция, заразная, поэтому желательно выдерживать самоизоляцию при возможности.

Частным случаем поделилась могилевчанка София, которая в сентябре заболела COVID-19 второй раз. Женщина работает в госучреждении, ведет прием граждан:

«В пятницу я была на приеме. А в субботу уже почувствовала себя плохо: была температура, сильная боль в горле. На понедельник я вызвала врача из поликлиники. Она выписала схему лечения, поставила диагноз ОРИ. Но у меня старенькие родители, и я не хочу рисковать их жизнью. Я объяснила доктору ситуацию и попросилась на тест».

О положительном результате теста София узнала на следующий день, получила предписание на самоизоляцию. Впоследствии она посещала поликлинику, чтобы переписать диагноз с ОРИ на корону. По ее словам, в очереди к одному доктору было 15 пациентов.

Напомним, что в прошлую волну ковида, которая была зимой, статистика Минздрава в отдельные дни доходила до 8 тысяч новых случаев. В сентябре прошлого года количество новых официальных случаев в разгар волны составляло почти 2 тысячи.

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