Reuters: Санкции подорвали способность РФ производить современное оружие

Reuters: Санкции подорвали способность РФ производить современное оружие1
- 16.09.2022, 17:34
Существенно сократился выпуск крылатых ракет.
Западные санкции начинают подрывать способность России производить современное вооружение для войны в Украине. Об этом заявил адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
- Им (российским заводам – ред.) все больше и больше мешают санкции, потому что некоторые из компонентов, которые им нужны для их систем вооружений, поступают от западной промышленности. Так, существенно сократился выпуск крылатых ракет, - заявил Бауэр.
По его словам, несмотря на дефицит ряда комплектующих, российская промышленность все еще может производить много боеприпасов.
- Насколько нам известно, русские все еще имеют значительную промышленную базу и способны производить много боеприпасов. И у них еще много боеприпасов, - добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше всего от своей агрессии пострадает сама РФ. Украина вместе с международными партнерами будет давить на государство-агрессор по всем фронтам.