На прилавки белорусских магазинов вернулось молоко в стеклянных бутылках 2 16.09.2022, 18:07

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Оно стоит дороже, чем аналоги в пластике и пакетах.

Молодечненцы заметили на прилавке одного из магазинов молоко в необычной упаковке – его продают в стеклянной бутылке, пишет портал Kraj.by.

Оказывается, что это явление все же пока еще достаточно редкое, хотя продавцы утверждают, что ничего необычного в такой таре нет. Его выпускают объемом в 730 мл, а жирность продукта - 3,2%. Молоко стоит 1,92 рубля за бутылку, литр выходит по 2,67. Такое же молоко, но в другой таре, стоит дешевле: можно точно найти по цене до 2 рублей.

Любопытно, что некоторые опытные продавцы утверждают, что за 15 лет работы в торговле о таком даже не слышали.

Молоко в стекле выпускают в Рогачеве. На предприятии заверили, что в такой таре «из прошлого» его поставляют на прилавки некоторых магазинов уже шесть лет. В фирменных магазинах, например, оно всегда имеется в продаже.

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