Эрдоган потребовал снизить цену на российский газ на 25% 10 16.09.2022, 18:18

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Реджеп Эрдоган

Свое требование он намерен озвучить на переговорах с президентом РФ.

Ставшая последним «окном в Европу» для россиян и одним из главных хабов для поставок в Россию товаров в обход санкций Турция требует от Кремля встречных уступок.

Реджеп Эрдоган намерен добиваться снижения цены на российский газ на 25%, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента Турции.

Свое предложение Эрдоган намерен озвучить на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу. Встреча станет третьей за последние три месяца и пройдет в рамках саммита ШОС в Самарканде.

После отключения поставок европейским странам Турция стала крупнейшим клиентом «Газпрома» и ключевым хабом по транзиту российского газа на юг Европы. Но газовый счет из России, который достигает 50 млрд долларов в год, не по карману хрупкой турецкой экономике, которая живет с дефицитом торгового и платежного баланса и нагружена внешним долгом на 451 млрд долларов.

По словам источников Bloomberg, Эрдоган намерен добиваться оплаты газовых поставок в турецких лирах вместо традиционных «твердых» валют. Это поможет экономике не тратить дефицитные доллары и евро и уменьшить «дыру» в валютном балансе, которая, согласно прогнозу турецкого ЦБ, может составить 47 млрд долларов по итогам года (дефицит счета текущих операций).

На последних переговорах с Путиным в Сочи 5 августа Эрдоган предлагал и вовсе отсрочить платежи «Газпрому», рассказали The Middle East Eye источники, знакомые с ситуацией. Вице-премьер Александр Новак по итогам саммита сообщил, что достигнута договоренность частично перевести платежи в рубли. Но этого недостаточно для Эрдогана: инфляция в Турции превышает 80%, а всего через 9 месяцев в стране состоятся президентские выборы, на которых 68-летнему главе государства предстоит переизбраться на третий срок подряд.

Возможностей надавить на Путина у Эрдогана достаточно: западные страны настаивают, чтобы Турция прекратила прием карт «Мир», угрожая санкциями местным банкам. А кроме того, Россия ищет содействия Турции в Сирии, откуда вынужденно выводит войска для переброски на украинский фронт.

После сочинских переговоров Путина и Эрдогана в августе Турция получила из России 5 млрд долларов — средства пришли в виде кредита на строительство АЭС «Аккую» и пополнили истощенные резервы турецкого ЦБ.

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