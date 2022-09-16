Центробанк РФ выпустит монету с Иваном-дураком 7 16.09.2022, 18:38

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Фотофакт.

Банк России выпустит в обращение монету с изображением героев сказки Петра Ершова: Ивана-дурака, Конька-Горбунка и Жар-птицы. Серебряная монета номиналом три рубля выйдет в рамках серии «Легенды и сказки народов России». В ней содержится 31,1 г драгоценного металла.

На одной из сторон монеты изображены летящие над городом Конек-горбунок с Иваном, держащим в руке Жар-птицу. Фигуры Ивана и Конька-Горбунка, а также надпись выполнены в рельефе. Изображение Жар-птицы переливается цветами радуги благодаря микрорельефу, который создает эффект интерференции света. Изображения города и звездного неба выполнены в технике лазерного матирования.

«Конек-Горбунок» — это пятый вид монет в серии «Легенды и сказки народов России»:

Царевна-лягушка (2017 год);

Жар-птица (2017);

Охотник и змея (2019);

Морозко (2020).

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений», — напомнил регулятор. ЦБ выпустил 5000 таких монет.

Всего в 2022 году Банк России планирует выпустить 49 видов памятных и инвестиционных монет. В их производстве используют сталь, медно-никелевый сплав, серебро или золото, в некоторых их видах используют цветное покрытие. Среди серий, в которых появятся новые монеты, «Исторические события», «Памятники архитектуры России», «Российская (советская) мультипликация», «Творчество Виктора Цоя», «Красная книга» и другие.

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