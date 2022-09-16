Армения пригрозила выйти из ОДКБ 4 16.09.2022, 19:30

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Военный блок Путина, куда входит Беларусь, затрещал по швам.

Военный блок, собранный Кремлем из лояльных республик бывшего СССР, затрещал по швам.

Организация стран договора о коллективной безопасности, членами которой являются шесть постсоветских республик, не выполнила требование Армении о помощи, которое было направлен два дня назад во время конфликта с Азербайджаном. Об этом в интервью «Радио Свобода» в пятницу сообщил секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян.

«Каковым было наше ожидание и в чем состоял наш запрос в ОДКБ? Предоставить Армении военную и военно-политическую помощь для защиты суверенитета Армении и вывода азербайджанских войск из суверенной территории Армении. Наше требование от ОДКБ было именно таковым, до сих пор оно не выполнено», - констатировал он, добавив, что такая реакция «не удовлетворяет Ереван».

По словам Григоряна, после событий в Казахстане, куда ОДКБ отправил миссию, чтобы сохранить у власти президента Касым-Жомарта Токаева, возникла надежда, что механизмы блока о коллективной защите наконец заработают.

«Такая надежда была, и естественно, что такой надежды больше нет», - заявил Григорян. Исправить ситуацию, по его словам, могут только «предметные шаги» со стороны ОДКБ. Причем это может быть не только ввод коллективных сил, но и другие инструменты - военно-политические, дипломатические, экономические.

Пока же ОДКБ должен беспокоить вопрос: не исключает ли Ереван вероятность выхода из блока, заявил Григорян.

Армения обращалась в ОДКБ по статье 4 устава ОДКБ, согласно которой агрессия против одной страны рассматривается как нападение на всех членов блока. В этом случае организация должна «незамедлительно предоставить необходимую помощь, в том числе военную», говорится в ее уставе.

Но ОДКБ ограничилась заявлением, в котором выразила «обеспокоенность» обострением обстановки и принесла «соболезнования» Армении. В зону конфликта было решено направить делегацию наблюдателей во главе с генеральным секретарем Станиславом Засем, который, впрочем, спешить не планирует. Его прибытие ожидается лишь на следующей неделе.

Глава штаба ОДКБ Анатолий Сидоров пояснил, что сейчас Зась принимает участие в «других международных серьезных мероприятиях, в частности, приглашен на саммит ШОС».

В четверг, 15 сентября, Армения и Азерабайжан договорились прекратить огонь. Но за два дня боевых действий азербайджанские вооруженные силы продвинулись на 7,5 километра, рассказал в пятницу на брифинге для послов иностранных государств начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян.

По его словам, атака велась по шести направлениям. Азербайджану удалось максимально продвинуться в направлении города Джермук, а также на 1-2 км в сторону сел Неркин Анд Сюникской области и Шоржа Гегаркуникской.

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