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В Минске задерживают генетиков из Академии наук

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  • 16.09.2022, 20:42
  • 4,906
В Минске задерживают генетиков из Академии наук

Задержания проводятся с начала сентября.

Как сообщает телеграм-канал «Свободного профсоюза», с начала сентября в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси происходят задержания.

Так, 5 сентября был задержан младший научный сотрудник института — Александр Кондратюк. Сначала суд Первомайского района Минска арестовал его на 13 суток, а потом его перезадержали по ст. 130 УК (разжигание социальной розни или вражды).

14 сентября силовики задержали другого сотрудника — Евгения Сысолятина. Сейчас его удерживают в ИВС на Окрестина.

Вчера силовики снова приезжали в институт.

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