В Минске задерживают генетиков из Академии наук

В Минске задерживают генетиков из Академии наук5
- 16.09.2022, 20:42
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Задержания проводятся с начала сентября.
Как сообщает телеграм-канал «Свободного профсоюза», с начала сентября в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси происходят задержания.
Так, 5 сентября был задержан младший научный сотрудник института — Александр Кондратюк. Сначала суд Первомайского района Минска арестовал его на 13 суток, а потом его перезадержали по ст. 130 УК (разжигание социальной розни или вражды).
14 сентября силовики задержали другого сотрудника — Евгения Сысолятина. Сейчас его удерживают в ИВС на Окрестина.
Вчера силовики снова приезжали в институт.