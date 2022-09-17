Завербованный российский заключенный сдался в плен ВСУ и рассказал о «порядках» в ЧВК «Вагнера» 7 17.09.2022, 10:00

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Из плохо обученных наемников Пригожина создали штурмовой отряд.

Российский заключенный из рязанской исправительной колонии №3 Евгений Нужин, завербованный «поваром Путина» Евгением Пригожиным, сдался в плен ВСУ. Мужчина, 24 года проведший в тюрьме, рассказал, как попал на войну в Украину и о порядках, господствующих в ЧВК «Вагнера».

Интервью с россиянином опубликовал на своем YouTube-канале украинский журналист Юрий Бутусов.

То, что на записи действительно российский заключенный Евгений Нужин, подтвердило источник издания «Важные истории» – мужчина из ИК-3, отбывавший наказание вместе с Нужиным. Он подтвердил, что на видео «Женя из их колонии», действительно отбывший в конце августа на войну, согласившись с условиями Пригожина.

Нужин рассказал, что в июле в колонию на вертолете прилетел «повар Путина». Всех заключенных согнали на плац, и Пригожин предложил отправиться на войну в обмен на помилование.

«Он всем обещал помилование. Зарплату где-то там 100 тысяч. Если тебя убивают, пять миллионов, что ли, – семье. Говорил, что родина в опасности и т.д.», – рассказал о вербовке Нужин.

По словам наемника, в Украину решили поехать 92 человека, в том числе он сам. В августе Пригожин прилетел в колонию снова, и тогда Нужин узнал, что заключенные присоединятся к ЧВК «Вагнера».

Их забрали в конце августа и доставили на вертолетах в Луганскую область — в «учебную часть», где они провели неделю, до 2 сентября. Им выдали снаряжение и автоматы — при этом во время приезда Пригожина, однажды посетившего «учебку», оружие забирали.

Из заключенных сформировали штурмовой отряд. Его задача была – выносить трупы и раненых. В то же время, по словам Нужина, он прекрасно понимал, что задача таких отрядов была служить пушечным мясом.

«Что-то не выполняешь, что-то не то делаешь, – обнуляют. Расстреливают. Это у них называется обнуление», – объяснил Нужин.

Он рассказал, что такие «обнуления» происходили довольно часто.

«Недалеко была еще одна часть. Нас привезли из ИК-3, а туда из ИК-5, тоже из Рязани, человек 60. До ним там одного обнулили: он закусился с инструктором, просто словесный понос, и его обнулили. И у них из ИК-5 тоже человека обнулили (когда мы встретились на позиции, они рассказывали). Ни за что, можно сказать, за словесный понос, его расстреляли и там закопали где-то», — рассказал Нужин.

2 сентября его и еще 17 заключенных привезли в «какой-то частный сектор» и приказали искать погибших и раненых российских военных. Днем, когда были обстрелы, они сидели в хранилищах, а по ночам выполняли задания.

4 сентября наемник сдался в плен. По его словам, он решил это сделать еще в тюрьме, когда нашел в YouTube видео российского легиона – хотел к ним попасть. Но попал в плен к ВСУ.

«Попал сюда и не увидел того, что нам говорят по телевизору о Киеве. Нормальные люди здесь. Нашли мне теплую одежду, обувь. Нормальное отношение», – рассказал Нужин.

Он утверждает, что хотел бы воевать на стороне украинцев.

«Ведь не Украина напала на Россию. А Путин напал на Украину. А у меня родственники здесь живут. Дядя в Ивано-Франковской области, а сестра — во Львове», – рассказал пленный.

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