Ликвидированный в Луганске генпрокурор «ЛНР» вел дела с Лукашенко и благодарил диктатора 6 17.09.2022, 10:07

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Сергей Горенко

Что известно о связях коллаборанта с официальным Минском.

16 сентября в Луганске в здании прокуратуры так называемой ЛНР прогремел взрыв. Взрыв произошел в кабинете прокурора «ЛНР» Сергея Горенко. Позже стало известно, что Горенко погиб, как и его заместитель Екатерина Стегленко.

В прошлом году, 16 июня 2021 года, Горенко поблагодарил официальный Минск за возможность допросить арестованного белорусского блогера и журналиста Романа Протасевича, сообщает «Белсат».

«От имени «генеральной прокуратуры» «луганской народной республики» и от себя лично выражаю искреннюю благодарность Лукашенко, а также правоохранительным органам государства, в частности, комитету государственной безопасности, за предоставленную следователем «генеральной прокуратуры» «луганской народной республики» возможность провести необходимые следственные действия с бывшим главным редактором белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем», – заявил Горенко.

По его словам, представители «генпрокуратуры» допросили Романа Протасевича и тот якобы даже признался в «преступлениях». Горенко охарактеризовал ситуацию как «первый опыт совместной работы» и надеялся на «многолетнее плодотворное сотрудничество».

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