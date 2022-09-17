Пропагандистка Симоньян опозорилась в эфире российского ТВ 10 17.09.2022, 10:22

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Маргарита Симоньян

Она запуталась в инструкции для военных РФ, как правильно «давать заднюю».

Пропагандистка Маргарита Симоньян на российском государственном канале рассказывает, как правильно «давать заднюю», сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

«Если мы дадим заднюю, то заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим – они ее не дадут», — сказала Маргарита Симоньян.

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