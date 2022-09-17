В поселке у Мелитополя произошли сразу восемь взрывов 17.09.2022, 16:53

Именно в Богатырь оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава.

В поселке Богатырь в районе Молочного лимана Запорожской области произошли сразу 8 взрывов. Именно сюда недавно оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

- Только что: 5 взрывов в поселке Богатырь в районе Молочного лимана, куда оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава, - написал он.

Федоров отметил, что взрывы в Запорожской области раздаются уже второй раз за день.

- Утром Радивоновка, теперь Богатырь - уже второй раз за день в юго-западном направлении военных баз рашистов, - добавил глава Мелитополя.

Позже стало известно об еще трех взрывах. Общее количество их уже 8.

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