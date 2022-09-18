Украинские морпехи за сутки уничтожили три бронемашины, танк и самоходную гаубицу оккупантов 1 18.09.2022, 16:37

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ВСУ за сутки отбили вражеские атаки около шести населенных пунктов.

Украинские морские пехотинцы за 17 сентября уничтожили вражеский танк, три бронемашины и самоходную гаубицу Мста-С.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Telegram.

ВСУ за сутки отбили вражеские атаки около шести населенных пунктов в Донецкой и Херсонской областях. Оккупанты несут значительные потери, в частности при попытках штурма украинских позиций на Авдеевском направлении россияне ежедневно теряют 30 человек ранеными.

За сутки 17 сентября Воздушные силы Украины на разных направлениях уничтожили пять вражеских беспилотников и российский вертолет Ка-52.

Отмечено, что истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация совершила около десяти авиаударов по оккупационным войскам.

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