Украинские морпехи за сутки уничтожили три бронемашины, танк и самоходную гаубицу оккупантов

Украинские морпехи за сутки уничтожили три бронемашины, танк и самоходную гаубицу оккупантов1
- 18.09.2022, 16:37
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ВСУ за сутки отбили вражеские атаки около шести населенных пунктов.
Украинские морские пехотинцы за 17 сентября уничтожили вражеский танк, три бронемашины и самоходную гаубицу Мста-С.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Telegram.
ВСУ за сутки отбили вражеские атаки около шести населенных пунктов в Донецкой и Херсонской областях. Оккупанты несут значительные потери, в частности при попытках штурма украинских позиций на Авдеевском направлении россияне ежедневно теряют 30 человек ранеными.
За сутки 17 сентября Воздушные силы Украины на разных направлениях уничтожили пять вражеских беспилотников и российский вертолет Ка-52.
Отмечено, что истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация совершила около десяти авиаударов по оккупационным войскам.