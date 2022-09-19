Российская ракета упала в 300 метрах от реакторов Южноукраинской АЭС

Российская ракета упала в 300 метрах от реакторов Южноукраинской АЭС4
- 19.09.2022, 10:37
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Появилось видео обстрела.
В ночь на понедельник, 19 сентября, российские войска обстреляли промышленную зону Южноукраинской атомной электростанции. Повреждено здание АЭС.
Об этом рассказали в пресс-службе Энергоатома, опубликовав снимки с моментом удара.
Одна из российских ракет упала всего в 300 метрах от реакторов станции.
Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон.
Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса.
Отключились также три высоковольтные линии электропередачи.
В то же время все три энергоблока ЮАЭС сейчас работают в штатном режиме.
Никто из персонала электростанции в результате удара не пострадал.