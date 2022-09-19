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Российская ракета упала в 300 метрах от реакторов Южноукраинской АЭС

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  • 19.09.2022, 10:37
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Российская ракета упала в 300 метрах от реакторов Южноукраинской АЭС

Появилось видео обстрела.

В ночь на понедельник, 19 сентября, российские войска обстреляли промышленную зону Южноукраинской атомной электростанции. Повреждено здание АЭС.

Об этом рассказали в пресс-службе Энергоатома, опубликовав снимки с моментом удара.

Одна из российских ракет упала всего в 300 метрах от реакторов станции.

Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон.

Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса.

Отключились также три высоковольтные линии электропередачи.

В то же время все три энергоблока ЮАЭС сейчас работают в штатном режиме.

Никто из персонала электростанции в результате удара не пострадал.

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