ВСУ уничтожили в Кадиевке казарму ЧВК «Вагнера» 1 19.09.2022, 11:10

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Украинский блогер показал разрушенную базу российских наемников.

Украинские военные уничтожили в Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области базу скандальной российской ЧВК «Вагнера».

Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил у себя в соцсетях журналист Денис Казанский.

Кроме того, он также опубликовал видео с последствиями ракетного обстрела.

По словам журналиста, российские наемники обустроили себе казарму в городском Доме культуры, по зданию которого был нанесен удар из реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Обратите внимание, как точно нанесен удар. Уничтожена именно та часть здания, где находились выродки. Остальные секции не пострадали», — отметил он в комментарии к обнародованным кадрам.

Обратите внимание, как точно нанесён удар. Уничтожена именно та часть здания, где находились выродки. Остальные секции не пострадали.



Можно сравнить с тем, как воюют российские военные преступники, которые равняют с землей целые кварталы, не щадя мирных жителей pic.twitter.com/W6egOSfW7l — Денис Казанський (@den_kazansky) September 19, 2022

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