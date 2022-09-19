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ВСУ уничтожили в Кадиевке казарму ЧВК «Вагнера»

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  • 19.09.2022, 11:10
  • 1,326
ВСУ уничтожили в Кадиевке казарму ЧВК «Вагнера»

Украинский блогер показал разрушенную базу российских наемников.

Украинские военные уничтожили в Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области базу скандальной российской ЧВК «Вагнера».

Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил у себя в соцсетях журналист Денис Казанский.

Кроме того, он также опубликовал видео с последствиями ракетного обстрела.

По словам журналиста, российские наемники обустроили себе казарму в городском Доме культуры, по зданию которого был нанесен удар из реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Обратите внимание, как точно нанесен удар. Уничтожена именно та часть здания, где находились выродки. Остальные секции не пострадали», — отметил он в комментарии к обнародованным кадрам.

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