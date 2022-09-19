ВСУ ликвидировали наемника «Вагнера» – ветерана Чеченской войны 19.09.2022, 11:55

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Российский оккупант родом из Башкирии.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили наемника российской ЧВК Вагнера 34-летнего Ильмира Давлетбаева.

Российский оккупант из Башкирии ранее также воевал в Чечне, сообщает «Главред».

Как уточнили росСМИ, наемник был уроженцем деревни Карышкино Баймакского района Республики Башкортостан.

В 2006-2008 годах он проходил службу в армии РФ. Кроме того, принимал участие во второй российско-чеченской войне.

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