закрыть
19 сентября 2022, понедельник, 19:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Николаевской области арестовали активы белорусских компаний

  • 19.09.2022, 17:55
  • 2,072
В Николаевской области арестовали активы белорусских компаний

Стоимость арестованного имущества составляет $1,4 миллиона.

Правоохранители в Николаевской области арестовали активы белорусских фирм. Стоимость арестованного составляет $1,4 миллиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

Полицейские установили, что на территории области действуют несколько компаний, владельцами которых являются резиденты Беларуси. Доходы от этой деятельности поступали в бюджет Беларуси и, вероятно, использовались для финансирования российской агрессии.

Следователи провели несколько обысков и прекратили деятельность двух модульных заводов по изготовлению асфальта. Также изъяли спецтехнику и транспорт, производивший ремонт дорог.

Стоимость выявленного имущества составляет $1,4 миллиона. Арестованное передали в управление Арма. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110-2 УКУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников
Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип
Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин