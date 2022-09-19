Беларусь не сможет подключаться к спутниковому интернету Илона Маска 5 19.09.2022, 18:15

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В «серой зоне» также оказались РФ, Китай, Иран, Сирия, Афганистан и Северная Корея.

19 сентября Илон Маск объявил, что подключение к Starlink теперь доступно на всех континентах, включая Антарктиду. Однако белорусы не смогут воспользоваться этой спутниковой сетью.

Дело в том, что на официальном сайте проекта spacex.com Беларусь указана как страна, которая не входит ни в «лист ожидания», ни в число тех, которые скоро получат доступ к спутниковому интернету. Среди стран, отмеченных серой зоной, оказались также Россия, Китай, Иран, Сирия, Афганистан и Северная Корея.

Если же попытаться заказать спутниковый интернет по белорусскому адресу на сайте отвечают: «Спасибо за интерес к заказу. Starlink! Starlink пока недоступен в вашем регионе из-за ожидания одобрения регулирующих органов. Наше покрытие будет продолжать расширяться по мере получения разрешений, поэтому, пожалуйста, проверяйте доступность в будущем в вашем регионе».

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