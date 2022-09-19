Турция прекратила обучение российских пилотов 4 19.09.2022, 21:26

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Из-за санкций.

Российские пилоты больше не смогут практиковаться на тренажерах имитации полета (FTSD) в турецком учебном центре Turkish Airlines. На рассылку соответствующих уведомлений обратил внимание телеграм-канал «Авиаторщина».

Турецкая сторона сослалась на ужесточение санкций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Российские компании не смогут работать с FSTD, так как все эти тренажеры одобрены EASA.

По словам авиационных экспертов, которых опросил The Insider, именно в Турции российские пилоты проходили обучение после закрытия Европы. В самой России есть тренажеры только для самых распространенных типов магистральных самолетов семейства Airbus A320 и Boeing B737. А для таких моделей, как Boeing B777 или Airbus A350, тренажеров в России нет.

При этом подготовка на тренажере является обязательной частью подготовки и поддержания квалификации пилотов: даже при регулярной практике они должны проходить испытания на тренажерах.

Без обучения на необходимом оборудовании летать безопасно уже не получится, констатирует собеседник издания. Пилоты без обязательной практики на тренажере потеряет квалификацию, и его не допустят к полетам в соответствии с авиационными правилами РФ.

Ранее авиакомпании сами начали увольнять пилотов, «заваливая» их во время проверок на авиатренажере. Как заявили в Шереметьевском профсоюзе летного состава, таким образом компании пытаются сократить летный состав: из-за войны в Украине и санкций против российских авиакомпаний у них возник «явный переизбыток кадров».

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