Наталья Радина: Наша цель - вступление Беларуси в Евросоюз и НАТО 4 2.09.2022, 12:58

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Наталья Радина

Как оторваться от путинской России.

В Вильнюсе 31 августа-2 сентября прошел Конгресс свободной России в котором приняли участие российские оппозиционные лидеры и европейские политики и эксперты, в том числе сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров, общественный деятель, бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский, филантроп и общественный деятель Леонид Невзлин, министр обороны Латвии Артис Пабрикс, заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, бывший посол США в России Майкл Макфол, бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили и другие.

От Беларуси на конференции выступила главный редактор Charter97.org Наталья Радина.

Тема дискусси была «Остановить экспансию России: угрозы и сценарии».

Приводим текст выступления:

— Экспансия Московии на Запад, на земли Беларуси, Украины и Литвы, идет с конца 15 века — то есть более 500 лет. И все эти сотни лет были войны между нашими странами и Россией-Московией. Мы теряли земли и отбивали их. Царь Иван Грозный захватывал и Минск, и Полоцк, и Вильно. Одновременно в 17 веке белорусы вместе с поляками, украинцами и литовцами занимали Кремль.

В советские времена утверждалось, что во время Второй мировой войны Беларусь потеряла каждого четвертого жителя, но мало кто знает, что во время войны Великого Княжества Литовского с Московией в 654-1668 годах на территории Беларуси погиб каждый второй житель, а в восточной части страны были убиты, умерли от болезней или были угнаны в рабство на Восток более 80 процентов населения.

В 1991 году Беларусь обрела независимость после почти 200-летней оккупации российскими царизмом и коммунизмом. Мы сохранили свой язык и свою историю. Однако приход к власти в 1994 году диктатора Лукашенко практически остановил процесс построения действительно независимого национального государства.

За дешевые нефть и газ Лукашенко расплачивался независимостью и русификацией. Обслуживая Кремль и выражая лояльность кремлевским вождям, он продлевал свою власть и укреплял диктатуру.

В итоге сегодня Беларусь стала путинским плацдармом для нападения на Украину. Из Беларуси в Украину 24 февраля вошли российские войска, с территории нашей страны летят ракеты и российские самолеты, чтобы бомбить украинские города.

Тем не менее, при том, что нелегитимный режим Лукашенко, безусловно, является соучастником нападения на Украину, ситуации с отношением к войне белорусов у россиян существенно разнятся. 90 процентов белорусов выступают против войны. За Лукашенко не голосовали, диктатора ненавидят и эта ненависть только растет на фоне развязанного в стране террора и соучастия режима в войне.

То, что белорусская армия до сих пор не вошла в Украину, также свидетельство нежелания белорусских военнослужащих воевать против соседей. И Путин, и Лукашенко понимают, что в случае, если будет отдан приказ наступать, большая часть армии разбежится и сдаться в плен. Белорусы не хотят воевать и гибнуть за российские имперские интересы.

Это, кстати, в том числе, заслуга белорусских независимых медиа и блогеров, которые продолжают активно распространять информацию, несмотря на блокировки. Влияет также то, что абсолютное большинство белорусов неоднократно выезжали в страны ЕС и знают, что там жить лучше.

Война ускоряет все процессы и расставляет приоритеты. Чего хотят белорусы? Жить в независимой стране, избавиться от диктатуры и российского влияния. Поддержав диктатора Лукашенко в 2020 году и развязав с ним войну против Украины, Путин настроил против себя абсолютное большинство белорусов.

И сегодня у нас действительно есть шанс наконец оторваться от России. Путинская Россия экономически слаба, ее экономика составляет менее 2 процентов от мирового ВВП, у нее нет союзников. Она занимает 1/7 часть мира, а население — всего 1,5 процента от мирового. Она отстала технологически, слаба экономически, введенные Западом секторальные санкции, которые надо продолжать и усиливать, наносят ей сокрушительный удар. И прав Гарри Каспаров, когда говорит, что сегодняшняя Россия — это не СССР, который мог быть автаркией. Нынешняя отсталая Россия неминуемо проиграет. Возможно, это ее последний бросок на Запад и ее ждет неминуемый распад.

Безусловно, главная задача сегодня оказать помощь Украине: военную, экономическую и политическую. Но помогая Украине, не надо забывать Беларусь.

В Украине сегодня действует полк имени Кастуся Калиновского, который ставит своей целью помощь Украине в войне против России и освобождение Беларуси. Все больше белорусских добровольцев едут на фронт, они воюют под Херсоном и Николаевом, участвовали в боевых операциях в Мариуполе, Лисичанске и Северодонецке. Все больше число белорусов понимает, что сегодня у нас, к сожалению, не осталось иного пути, кроме как освобождать свою родину с оружием в руках.

Давайте зададимся вопросом: может быть, режим Путина падет в результате падения режима Лукашенко, а не наоборот? Ведь Путин всегда прекрасно понимал стратегическое значение Беларуси. Не понимали этого только в Украине и на Западе, когда мирились с диктатурой и активно торговали с преступным режимом, наивно полагая, что он для них не опасен.

Сейчас всем становится понятным, насколько опасен путинский плацдарм в Беларуси: отсюда он грозит не только Украине, но странам Евросоюза - Польше, Литве, Латвии. Начиная от атак мигрантами границ ЕС и заканчивая угрозами нанесения ядерных ударов.

Необходимо серьезно думать над стратегией освобождения Беларуси. Сегодня Украине помогает весь мир, но, к сожалению, эта помощь недостаточна. Необходимо наращивать поставки вооружений в Украине и усиливать санкции против режимов Путина и Лукашенко и строго следить за их исполнением. Санкции должны носить вторичный характер и применяться против тех стран, через которые их пытаются обойти. Но безопасность Украины невозможна без освобождения Беларуси.

А нам наш путь уже ясен. Мы европейская страна, мы исторически тесно связаны с Литвой, Польшей. Украиной. Это не только сантименты, но и экономика. В регионе от Балтики до Черного моря необходимо строить новые дороги, современные трубопроводы. У Литвы прекрасные порты, но им необходимы грузы из Беларуси, а нам нужен выход к морю. Наша цель — вступление в НАТО и ЕС. Надеюсь, и в России когда-нибудь придут к власти проевропейские демократические силы.

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