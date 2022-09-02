Генштаб ВСУ: В Бресте дислоцируются подразделения БПЛА России для разведки приграничья Украины 2 2.09.2022, 20:22

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Продолжается подготовка к очередным военным «учениям» в Беларуси.

В белорусском городе Брест выявлена дислокация подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Российской Федерации, которые привлекаются к разведке приграничных районов Украины.

Об этом в вечерней сводке сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

- Продолжаются мероприятия контрольных проверок подразделений, а также подготовка к очередным военным учениям. В городе Брест выявлена дислокация подразделений БПЛА вооруженных сил Российской Федерации, которые привлекаются к разведке приграничных районов Украины, - сказано в сообщении.

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