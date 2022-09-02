«Процент дезертирства высокий»: россиян испугало наступление ВСУ на юге Украины 2.09.2022, 22:12

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Оккупанты часто «сливают» украинским защитникам информацию о российской армии.

Российские оккупанты все чаще бегут с поля боя и даже «сливают» информацию о своей армии украинским защитникам. Они боятся партизан. Морально-психологический дух россиян очень низок. Особенно это наблюдается на временно оккупированных территориях Украины. Об этом «24 каналу» рассказал представитель украинского Штаба национального сопротивления.

Среди оккупантов появляется все больше дезертиров. Они боятся подполья. Партизаны постоянно передают «привет» рашистам. Оккупанты понимают, что они могут или уйти с украинской земли, или погибнуть на ней.

- Соответственно и процент тех, кто предает это недогосударство, тоже высок, – рассказал представитель Штаба национального сопротивления.

Он вспомнил, что оккупанты когда-то передали украинскому подполью важную информацию об уссурийской бригаде, которая причастна к ужасным военным преступлениям в Буче. Мало того, своих «слил» военный из той же части.

- Для таких случаев, если нам предоставляют данные, у нас есть методы сдачи в плен на фронте, а впоследствии такие военные могут получить определенные преференции, – пояснил спикер.

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