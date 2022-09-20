В ожидании обращения Путина россияне гуглили, как уехать из РФ 7 20.09.2022, 23:08

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Также россияне активно стали гуглить тему отсрочек от армии.

Перед ожидаемым обращением диктатора Владимира Путина, которое 20 сентября так и не состоялось, россияне стали активно интересоваться, как уехать их страны и как получить отсрочку от армии.

Об этом сообщает Telegram-канал «Можем объяснить» и Meduza.

20 сентября индекс запросов в Google по словосочетанию «Как уехать из России» достиг максимума.

Это произошло на фоне предположений о грядущей мобилизации в РФ и подготовке к незаконным «референдумам» на оккупированных территориях Украины.

Пик запросов пришелся на 18:00, следует из данных Google Trends.

Незадолго до этого появились сообщения о грядущем обращении президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Больше всего вопрос эмиграции интересовал жителей Хабаровского края, граничащего с Китаем.

Также на вторник пришелся всплеск запросов россиян по теме мобилизации. Но он меньше, чем в мае (когда эта тема активно обсуждалась перед Днем Победы). Наиболее активно этой темой интересуются жители Белгородской области.

В этот же день россияне стали гуглить тему отсрочек от армии. Пик пришелся на 13:00 – после первых сообщений о мобилизации.

Днем 20 сентября Госдума России ввела в Уголовный кодекс РФ понятия «мобилизация» и «военное время», а также одобрила поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время.

Вечером ожидались видеообращения Путина, а потом Шойгу – но они сперва перенеслись, а потом отложились: судя по постам российских пропагандистов, на 21 сентября.

Это все происходит на фоне стремительной подготовки к «голосованиям» за аннексию новых территорий: оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Как ожидается, эти незаконные «референдумы» могут развязать России руки, потому что она сможет назвать контрнаступление Украины нападением на свои территории и объявить уже открытую мобилизацию в РФ.

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