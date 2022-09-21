Россияне после объявления мобилизации массово ищут, как сбежать из страны и «откосить» 18 21.09.2022, 11:32

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Успели не все.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром 21 сентября выступил с обращением к россиянам и объявил о начале частичной мобилизации. В ответ граждане РФ начали лихорадочно гуглить, как можно уехать из России и избежать мобилизации. Однако российских офицеров запаса срочно призывают уже с утра.

Об этом свидетельствуют данные Google Analytics.

После объявления Путиным частичной мобилизации в России россияне лихорадочно начали искать в интернете информацию о том, как сбежать из РФ и «откосить» от призыва. С утра наблюдается резкое увеличение запросов «как уехать из России» и «как избежать мобилизации» в поисковике Google.

Предварительный всплеск заинтересованности россиян в ответах на эти вопросы наблюдался накануне, когда было анонсировано «срочное обращение» Путина на вечер 20 сентября, а также поползли слухи, что в ходе этого обращения кремлевский диктатор объявит о мобилизации.

Судя по резкой вспышке заинтересованности россиян способами избежать мобилизации, «уничтожать Украину» и «фашистов» они готовы сидя на диване перед телевизором. А вот умирать за иллюзорные цели «спецоперации» граждане страны-агрессора не слишком стремятся.

В то же время скрыться удалось не всем. Как сообщил российский писатель и журналист Андрей Шипилов, вынужденный эмигрировать из России, в РФ с самого утра массово мобилизуют офицеров запаса – очевидно, процесс стартовал еще до обращения Путина и публикации его указа, запустившего частичную мобилизацию.

«Только что знакомый из России написал, у них весь институтский выпуск, всех офицеров запаса уже призвали сегодня утром», – отметил журналист.

Напомним, утром 21 сентября Путин выступил с обращением и объявил частичную мобилизацию в России. В Кремле планируют призвать около 300 тысяч человек.

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