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В России через несколько минут после выступления Путина раскупили все билеты в Стамбул, Тбилиси и Ереван

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  • 21.09.2022, 11:50
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В России через несколько минут после выступления Путина раскупили все билеты в Стамбул, Тбилиси и Ереван

Будущие призывники массово бегут от мобилизации.

Через несколько минут после выступления кремлевского диктатора Владимира Путина, объявившего частичную мобилизацию, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Медуза».

«Через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбуле, Тбилиси и в Ереване», — говорится в сообщении.

Уже через час аэропортам и железной дороге запретили продавать билеты мужчинам от 18 до 65 лет.

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