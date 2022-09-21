В России через несколько минут после выступления Путина раскупили все билеты в Стамбул, Тбилиси и Ереван

В России через несколько минут после выступления Путина раскупили все билеты в Стамбул, Тбилиси и Ереван27
- 21.09.2022, 11:50
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Будущие призывники массово бегут от мобилизации.
Через несколько минут после выступления кремлевского диктатора Владимира Путина, объявившего частичную мобилизацию, россияне раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван.
Об этом сообщает телеграмм-канал «Медуза».
«Через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбуле, Тбилиси и в Ереване», — говорится в сообщении.
Уже через час аэропортам и железной дороге запретили продавать билеты мужчинам от 18 до 65 лет.