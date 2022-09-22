Премьер Израиля предложил эвакуировать евреев из России 22.09.2022, 10:17

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Яир Лапид

фото: mkisrael.co.il

Яир Лапид отреагировал на объявленную Кремлем мобилизацию.

После объявления частичной мобилизации в России премьер-министр Израиля Яир Лапид предложил увеличить число авиарейсов в страну, чтобы позволить российским евреям эмигрировать, пишет NEWS.ru.co.il со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

Также Лапид, возглавляющий по совместительству МИД Израиля, поручил принимать больше иммигрантов из России. Для этого потребуется выдавать больше виз и обеспечить размещение мигрантов в стране, уточняет Israel Hayom.

Согласно данным еврейского агентства «Сохнут», до начала войны с Украиной в России проживало 165 тыс. людей еврейского происхождения. После 24 февраля из России эмигрировали 20,5 тыс. евреев.

Весной этого года в «Сохнут» обращалось от 3,3 до 4,4 тыс. человек ежемесячно по вопросу репатриации в Израиль. За шесть месяцев войны израильский паспорт получило больше россиян, чем за весь 2021 год, сообщало министерство алии и интеграции Израиля.

По словам российского демографа Алексея Ракши, масштабы эмиграции в Израиль достигли уровня времен распада СССР. При этом в России за репатриацией в Израиль обращалось евреев на 40% больше, чем в Украине: 16,6 тыс. россиян против 11,9 тыс. украинцев.

«Люди бегут не от [военной операции], а скорее от режима, который начинает все больше и больше выглядеть как тоталитаризм», – отмечал глава отдела репатриации Международного содружества евреев и христиан Бенни Хадад.

На этом фоне российские власти решили закрыть агентство «Сохнут», помогающее евреям с репатриацией. Минюст РФ направил претензии агентству и обратился в суд с требованием ликвидировать организацию. При этом Минюст фактически обвинил «Сохнут» в «утечке мозгов». «Тот факт, что мы способствовали, помогаем людям уехать из страны, пагубно отражается на экономике и перспективах Российской Федерации. Это просто как еще один аргумент», – говорил источник «Би-би-си» в агентстве.

Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации.

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