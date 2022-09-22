«Тик-ток войска» Кадырова показали, как воюют с украинским воздухом 22.09.2022, 10:30

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По «опасному противнику» били даже из РПГ, не целясь.

Оккупанты из отрядов Рамзана Кадырова не прекращают удивлять своими абсурдными видео, якобы снятыми «на поле боя». То они воюют с пустыми кустами, то беспощадно расстреливают пустой дом. А вот теперь пришла очередь к «бандеровскому воздуху».

Новое видео «бравых вояк» выложил у себя на канале в Telegram сам Кадыров. После этого его распространили украинские военные на Telegram-канале «Оперативный ВСУ», высмеивая бестолковость кадыровцев.

Кадыровцы на этот раз устроили спектакль со стрельбой и дымом. И еще большей комичности ситуации придает музыка, которую наложили на видео.

Представители тикток-войск упорно стреляют куда-то в даль из-за кирпичной стены, за которой прячутся. При этом воины настолько «меткие», что держат автоматы над головой и даже не целятся, выпуская пули.

По бандеровскому воздуху они решили ударить даже из ручного противотанкового гранатомета – и делают это тоже не целясь. Весь процесс «кровавого боя» с воздухом сопровождает постоянная бесцельная беготня других кадыровских тиктокеров перед камерой снимающего.

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