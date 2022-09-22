Замкомандира полка Калиновского: Наша главная цель — Лукашенко и его ближайшие помощники 3 22.09.2022, 10:46

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Вадим Кабанчук

Фото: «Белсат»

Отсидеться в бункере не удастся.

Заместитель командира воюющего в Украине белорусского полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук дал большое интервью программе сайта Charter97.org Studio Х97. Он рассказал, какой должна быть расплата для Лукашенко и Путина:

— Они закончат, как военные преступники. Если они доживут до этого момента, они будут осуждены Международным трибуналом. Если не доживут, там разные могут быть моменты. Справедливость восторжествует, отсидеться в бункере не удастся. Хотя Россия географически по размерам большая, у того же Путина есть разные убежища.

А у нашего товарища Лукашенко, где ему фактически прятаться? Современные средства разведки, мониторинга и поражения могут простреливать Беларусь с одного края до другого. То, что они стреляли ракетами, взлетала авиация с территории Беларуси — это же украинцами забыто не будет.

— В одном из ваших интервью вы сказали, что после победы Украины, конечно, хотели бы освобождать Беларусь от режима, от диктатуры. Как вы себе это представляете? Как вы это видите?

— Я не буду сейчас раскрывать конкретные сценарии, их может быть несколько, чтобы не помогать спецслужбам. Но это не будет, как в представлении многих, какой-то вариант гражданской войны, что мы будем какими-то фронтами двигаться. Нет, это будет совсем не так. Тем более, нам абсолютно незачем воевать с нашими белорусскими парнями, срочниками, большинство из которых в 2020 году поддерживали или были сами на протестах.

Мы видели, история уже показывала примеры, когда диктатуры начинали сыпаться, как карточный домик. Ближайший исторический пример — наступление в Украине. Все начинает сыпаться. Казалось, такая грозная сила напротив ВСУ, но начинает идти каскадное обрушение.

Или пример Советского союза: какой он грозный был, какие спецслужбы, какая армия! Пришел 1991 год - и его не стало. Наша главная цель — это диктатор и его ближайшие помощники-лукашисты, силовики, их небольшая часть, которые замарали свои руки в преступлениях против белорусского народа.

Всем остальным парням нечего беспокоиться. Будет новая Беларусь с новыми вооруженными силами, с новой полицией, где силовики будут наиболее уважаемыми людьми в обществе, получать достойные зарплаты. И это будет уже армия другого типа, а не эрзац-совковая, которая нам в наследство от Советского союза досталась.

— Что сейчас должны делать адекватные люди среди военных Беларуси?

— В первую очередь, не выполнять преступные приказы. Если все-таки поступит приказ о вхождении в Украину — его не выполнять. В случае, если уже совершится и вы по каким-то причинам не сможете его саботировать и перейдете кордон, — есть много способов, как перейти на сторону украинцев (их уже озвучивали) или вывести из строя военную технику.

И нужно морально готовиться к событиям, которые произойдут в Беларуси, я думаю, их время уже не за горами. Когда перед каждым военнослужащим встанет выбор: он, собственно, с кем? С диктатором и кучкой его прикорытников или он с белорусским народом. Кому он давал присягу?

— А когда это произойдет? Вы сказали: не за горами. По вашим ощущениям, прогнозы какие?

— По моим ощущениям, это следующий год.

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