Россияне массово бегут из страны: на границах возникли огромные очереди

Россияне массово бегут из страны: на границах возникли огромные очереди5
- 22.09.2022, 10:51
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Появились видео ажиотажа на погранпереходах с Финляндией, Грузией и Монголией.
После объявления главой Кремля Владимиром Путиным мобилизации россияне массово бегут из РФ, из-за чего на границах с соседними странами образовались огромные пробки.
Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео очевидцев, пишет nv.ua.
Многие россияне, вместо организации протестов против путинского режима предпочли уехать в Грузию, в результате чего на Верхнем Ларсе скопилось огромное количество автомобилей.
А это сейчас граница с Грузией.— Peter (@Peter79233966) September 21, 2022
Россияне спасаются от мобилизации. pic.twitter.com/38iysnlCiw
«Граница стоит». Ситуация на «Верхнем Ларсе» – по словам очевидцев, очереди как с российской, так и с грузинской стороны. pic.twitter.com/1LYqjRXUMe— Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) September 21, 2022
Аналогичная ситуация сложилась и на границе с Финляндией, куда ближе всего оказалось гражданам РФ, живущим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Граница России и Финляндии.— egazet (@egazet_) September 22, 2022
В Финляндию массово едут россияне призывного возраста pic.twitter.com/p1BPv1VmSU
В свою очередь буряты из Улан-Удэ бегут через Кяхту в Монголию.
Россияне пытаются сбежать от могилизации в Монголию. pic.twitter.com/19HIIFSbCE— Anatol Minsk 💛💙⚪🔴⚪ (@n_ma_pag) September 22, 2022
Буряти тікають від мобілізації через Кяхту до Монголії 🤩 pic.twitter.com/BKd5C8YEt3— 10 квітня (@buch10_04) September 22, 2022
Более обеспеченные россияне отправились за границу с куда большим комфортом, купив себе билет на самолет, однако, кроме денег, для этого понадобилась и большая удача, поскольку места на ближайшие рейсы закончились еще в первые часы после обращения Путина, которое и спровоцировало всю эту панику.
Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists.— Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2022
Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9
Тем временем Финляндия уже готовится запретить въезд россиянам по примеру других стран Балтии.