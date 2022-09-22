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Россияне массово бегут из страны: на границах возникли огромные очереди

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  • 22.09.2022, 10:51
  • 6,084
Россияне массово бегут из страны: на границах возникли огромные очереди

Появились видео ажиотажа на погранпереходах с Финляндией, Грузией и Монголией.

После объявления главой Кремля Владимиром Путиным мобилизации россияне массово бегут из РФ, из-за чего на границах с соседними странами образовались огромные пробки.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео очевидцев, пишет nv.ua.

Многие россияне, вместо организации протестов против путинского режима предпочли уехать в Грузию, в результате чего на Верхнем Ларсе скопилось огромное количество автомобилей.

Аналогичная ситуация сложилась и на границе с Финляндией, куда ближе всего оказалось гражданам РФ, живущим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В свою очередь буряты из Улан-Удэ бегут через Кяхту в Монголию.

Более обеспеченные россияне отправились за границу с куда большим комфортом, купив себе билет на самолет, однако, кроме денег, для этого понадобилась и большая удача, поскольку места на ближайшие рейсы закончились еще в первые часы после обращения Путина, которое и спровоцировало всю эту панику.

Тем временем Финляндия уже готовится запретить въезд россиянам по примеру других стран Балтии.

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