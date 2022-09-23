В регионах Беларуси идет новая волна коронавируса 1 23.09.2022, 22:40

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Городскую поликлинику Жодино вновь разделили на «красную» и «зеленую» зоны.

В Жодинской городской поликлинике прием ведут пять специалистов. Под «красную» зону дополнительно выделено левое крыло четвертого этажа. Если эпидемиологическая ситуация будет и дальше усугубляться, то площади обещают оперативно расширить, пишет ex-press.by.

Как пояснила главный врач больница Татьяна Никифорова, на основании нормативных документов Минздрава мазок на ковид назначается по строгим показаниям в соответствии с клинической картиной. Решение принимает врач, ведь далеко не каждое повышение температуры обусловлено ковид-инфекцией.

Так, из 256 обратившихся в понедельник пациентов на дополнительную диагностику направили только 26, 50% тестов оказалась положительными.

Напомним, 19 сентября жодинцы показали, как выглядит первый этаж городской поликлиники. «В Жодино «красную зону» перенесли на 1 этаж. Там же сдают тест на коронавирус. Помещение 7 на 3 метра. Большое спасибо тому, кто это сделал. Три врача на весь город», — написал местный житель.

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