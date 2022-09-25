Глава РПЦ Кирилл заявил, что смерть на войне против Украины «смывает все грехи» 25.09.2022, 21:07

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Патриарх благословил военных РФ на убийство украинцев.

Патриарх РПЦ Кирилл на воскресной проповеди заявил, что смерть на войне с Украиной «смывает все грехи» и фактически сравнил мобилизованных россиян с Иисусом Христом.

Соответствующее видео опубликовало в Telegram российское онлайн-издание SOTA.

«Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил», — сказал Кирилл.

После начала полномасштабной войны России против Украины, глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев. В частности, в апреле во время службы в храме вооруженных сил РФ Кирилл расхваливал русских солдат и подвергал сомнению независимость Украины.

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