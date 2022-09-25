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Глава РПЦ Кирилл заявил, что смерть на войне против Украины «смывает все грехи»

  • 25.09.2022, 21:07
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Глава РПЦ Кирилл заявил, что смерть на войне против Украины «смывает все грехи»

Патриарх благословил военных РФ на убийство украинцев.

Патриарх РПЦ Кирилл на воскресной проповеди заявил, что смерть на войне с Украиной «смывает все грехи» и фактически сравнил мобилизованных россиян с Иисусом Христом.

Соответствующее видео опубликовало в Telegram российское онлайн-издание SOTA.

«Церковь осознает, что если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить присягу, остается верным своему призванию и погибает при исполнении воинского долга, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил», — сказал Кирилл.

После начала полномасштабной войны России против Украины, глава РПЦ патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил военных страны-агрессора на убийство украинцев. В частности, в апреле во время службы в храме вооруженных сил РФ Кирилл расхваливал русских солдат и подвергал сомнению независимость Украины.

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