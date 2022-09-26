СМИ: 260 тысяч мужчин покинули Россию 26.09.2022, 7:45

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Кремль готовится закрыть границы.

ФСБ сообщила, что после объявлении «частичной» мобилизации из России выехала 261 тысяча мужчин. Об этом «Новой газете. Европа» сообщил источник в администрации Путина.

Обсуждения внутри администрации о закрытии границ для мужчин призывного возраста начались со среды, когда от силовиков стали поступать цифры о количестве мужчин, которые выезжают из России. По его словам, в последней справке ФСБ, которая сегодня, 25 сентября, «гуляла по кабинетам» значится цифра в 261 тысячу мужчин, уехавших из России со среды по вечер субботы.

Источник «Новой газеты. Европа» в администрации Путина сомневается в подлинности данных ФСБ, так как до этого пограничная служба ФСБ «не работала так быстро». По его словам, весной больше старались исходить из данных, полученных от сотовых операторов, которые приходят позднее.

Тем не менее «атмосфера в администрации Путина такая, что силовики и Минобороны смогут убедить Путина закрыть выезд, пока не поздно», сказал сотрудник администрации Путина. «Сейчас мы [в работе] исходим из этого», — сказал он.

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